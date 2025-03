Three Rivers College releases fall dean’s list

POPLAR BLUFF, Mo. — Three Rivers College has released its Dean’s List for the fall 2024 semester. The honor is awarded to students taking 12 or more credit hours in a semester, who achieve a grade point average of 3.5 or above.

Mississippi County

Bertrand: Mikayla Akridge

Charleston: Mary Ashworth, Anihya Chappell, William Faire, Gigi Tucker

East Prairie: Brayden Carlyle, Alexandrea Griggs, June Hughes, Nathaniel Ivie, Taylor Jones, Hunter Mccurter, Sarah Miller, Jacob Morgan, Stephanie Morgan, Joseph Shands, Victoria Stinnett

New Madrid County

Gideon: Heather German, Cayleigh Hall, Harley Ringstaff

Lilbourn: Charlotte Pledger, Payton McCanless, Jenna Reed

New Madrid: Candy Morris

Parma: Daijah Johnson, Trey Miller

Portageville: Donney Benthal, Hayden Buchanan, Carrie Clifton, Mazie Hartman, Abigail Walker

Risco: Hayden Ludwig, James McCormick, Jacinda Reynolds

Sikeston: Lincoln DeWitt

Scott County

Benton: Angela Abate, Brooklyn Chappell, Dalton Forck, April Stabbs

Chaffee: Elizabeth Langston, Alexis Laws, Emma Ramanayake, Paige Stevens, Thomas Stidham

Oran: Kaitlyn Armer, Hunter Calhoun, Jordyn Hazen, LaShaunique Maney, Riley Schlosser, Kaileigh Yarbro

Scott City: Olivia Burger, Mackenzie Lawless, Hannah Luetkemeyer

Sikeston: Khalia Andrews, Amy Avaloy, Nevea Beard, Barry Blevins, Shaundreia Boyd, Hannah Brown, Bailey Buttry, Autumn Clayton, Aden Cox, Caitlin Douglas, Elizabeth Douglass, Mya Faire, Audra Falkenberg, Antoinette Goodwin, Alexis Hart, Sydney Hensley, Jordyn Hise, Nhi Hoang, LaMesha Horton, Mazie Jaynes, Caitlin Krauss, Makayla Mouser, Candace Mueller, Emma Olbricht, MacKenzie Pigg, Noah Pruitt, Michael Putnam, Alexia Redd, Derek Smith, Emanuel Smith, Lily Sparks, Haley Starr, Luke Tanner, Makayla Turner, Caleb Waters, Sheree Wilkerson, Daniel Wilson, Elaina Winchester, Dianna Worley

Stoddard County

Advance: Tarna Powers, Natalee Roper, McKenzie Umfleet

Bell City: Logan Stubenrauch

Bernie: Nathan Beecher, Rachel Beecher, Sierra Cannady, Tristan Johnson, Lucas Kegley, Hannah Moore

Bloomfield: Brittany Baldwin, Kyle Chism, Jazmin Nava

Dexter: Hannah Bryant, Alisandra Calonne, Caitlin Cash, Richard Coleman, Charlie Crowley, Mya Darnell, James DeBerry, Curt Evans, Jaden Feece, Michaela Hagedorn, Gracen Hampton, Grace Hanner, Matthew Honeycutt, Houston Lafferty, Grace Marvel, Cole Nichols, Cole Phillips, Sadie Reynolds, Matthew Riley, Drew Roberts, Robert Sandage, Maeve Shoemaker, Dennis Smith, Kathrine Tanner, Macie Templemire, Allison Turnbo, Chelsey Whitaker, Mattilyn Williams, Landon Wilson, Emma Worley

Essex: Annielya Hughes

Oran: Laynie Schatte

Puxico: Carly Barnfield, Ava Clark, Ella McLain, Jessica Reinert, Victoria Skinner