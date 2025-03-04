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Weekly RecordMarch 4, 2025

Birthdays

Celebrate March birthdays with a list of notable names from March 5 to March 11, courtesy of the New Madrid Historical Museum.

March 5

Terry Michael Jahnsen, Alexia Eakens, Joyce Riley

March 6

Elijah Hayes Smith, Tim Farrenburg, Adrianne Broach Kimbell, Eric Hunter

March 7

Teresa Iervolino, Mary Katherine Plesko, Greg Stephen Hall, Erica Hunter

March 8

Lucy Criswell, Lori Harris, Rachel Rost, Tommy Chism Sr., James Joseph Pollard, Parker Davis Hunter, Jenny Bolen Cope, Matthew T. Johnson, Dr. Elliott Sloas, Riley Ann Fiedler, Taylor Polk Broughton

March 9

Jennifer Faulkner

March 10

Tom Alsobrook, Lydia Baker, Brian Fowler, Claire Elizabeth Pingel

March 11

Tyler Henry, Eleanor Katherine LaValle, Bill Maxwell, Joe White, Tracey Albright, A.C. Riley James

Calendar courtesy of the New Madrid Historical Museum

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