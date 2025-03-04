March 5
Terry Michael Jahnsen, Alexia Eakens, Joyce Riley
March 6
Elijah Hayes Smith, Tim Farrenburg, Adrianne Broach Kimbell, Eric Hunter
March 7
Teresa Iervolino, Mary Katherine Plesko, Greg Stephen Hall, Erica Hunter
March 8
Lucy Criswell, Lori Harris, Rachel Rost, Tommy Chism Sr., James Joseph Pollard, Parker Davis Hunter, Jenny Bolen Cope, Matthew T. Johnson, Dr. Elliott Sloas, Riley Ann Fiedler, Taylor Polk Broughton
March 9
Jennifer Faulkner
March 10
Tom Alsobrook, Lydia Baker, Brian Fowler, Claire Elizabeth Pingel
March 11
Tyler Henry, Eleanor Katherine LaValle, Bill Maxwell, Joe White, Tracey Albright, A.C. Riley James
Calendar courtesy of the New Madrid Historical Museum