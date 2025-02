New Madrid's birthday calendar

Gray, Gabe Murphy, Lisa Payne, R.D. James, John Camden LaValle, Greg Halterman

Jan. 30

JoBeth Riley, Joseph Shetler, Joe Broughton, Neil Chamalis, Josie Scout Harris

Jan. 31

Mary Eva Hunter, Timothy G. Clayton II, Peyton Rabert

Feb. 1

Beth Mann, Lane Willis, Jordan Allen, Kimberly Broughton

Feb. 2

Tommy Riley, Laynie Mae Brown, Matt Zawilenski, Alison May McHale, Ron Nichols, Jim Bracey

Feb. 3

Hayli Blair Howard, Chelsey Kosky, Jodi Fuller Jones

Feb. 4

- -

Calendar courtesy of the New Madrid Historical Museum, 1 Main Street in New Madrid.